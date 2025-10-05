Рейтинг@Mail.ru
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 05.10.2025 (обновлено: 07:16 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/zhurnalist-2046451742.html
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом - РИА Новости, 05.10.2025
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом
Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом, следует из его слов. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:13:00+03:00
2025-10-05T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк
киев
тадео кастельоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036076305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db1a69d37586166928e48e9ae725e332.jpg
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019123313.html
https://ria.ru/20251004/lugansk-2046404167.html
донбасс
донецк
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036076305_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_1f9c095620b0bda35a079785070a1407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецк, киев, тадео кастельоне
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецк, Киев, Тадео Кастельоне
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом

Журналист Кастельоне, побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка
Последствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом, следует из его слов.
Ранее он представил в Русском доме документальный фильм "Вопреки", рассказывающий об истории возникновения конфликта на Украине и о тяжёлой судьбе жителей Донбасса, много лет находившихся под бомбежками.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист
26 мая, 15:34
"Когда разговариваешь с людьми, первое, что нужно понять, – это то, как были украдены годы их жизни. Больше всего меня поразило то, что я находился рядом с этими людьми в пяти километрах от линии фронта, со всеми вытекающими последствиями пребывания в таких условиях. Увидеть всё своими глазами, услышать свидетельства разных людей – некоторые из них представлены в документальном фильме, другие – нет", - сказал Кастельоне журналистам.
"То, что они говорили о беспорядочных бомбардировках мирного населения, о террористических действиях киевского режима против мирного населения – это просто шокирует. Мы часто, как журналисты или даже эксперты по международным отношениям, говорим о международных проблемах или анализируем конфликты. Поэтому узнать об этом из первых уст - это шокирует", - сказал журналист.
Он рассказал, что раньше освещал различные кризисные ситуации, но никогда не работал в военных условиях. "Я думаю, что очень важно освещать их (события на Донбассе – ред.) и рассказывать правду об этих событиях", - отметил Кастельоне.
Портрет девочки, погибшей в Луганске при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Вчера, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкКиевТадео Кастельоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала