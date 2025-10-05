Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом, следует из его слов.

Ранее он представил в Русском доме документальный фильм "Вопреки", рассказывающий об истории возникновения конфликта на Украине и о тяжёлой судьбе жителей Донбасса , много лет находившихся под бомбежками.

"Когда разговариваешь с людьми, первое, что нужно понять, – это то, как были украдены годы их жизни. Больше всего меня поразило то, что я находился рядом с этими людьми в пяти километрах от линии фронта, со всеми вытекающими последствиями пребывания в таких условиях. Увидеть всё своими глазами, услышать свидетельства разных людей – некоторые из них представлены в документальном фильме, другие – нет", - сказал Кастельоне журналистам.

"То, что они говорили о беспорядочных бомбардировках мирного населения, о террористических действиях киевского режима против мирного населения – это просто шокирует. Мы часто, как журналисты или даже эксперты по международным отношениям, говорим о международных проблемах или анализируем конфликты. Поэтому узнать об этом из первых уст - это шокирует", - сказал журналист.