Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом
Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом, следует из его слов. РИА Новости, 05.10.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецк, Киев, Тадео Кастельоне
Аргентинский журналист назвал действия Киева в Донбассе терроризмом
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом, следует из его слов.
Ранее он представил в Русском доме документальный фильм "Вопреки", рассказывающий об истории возникновения конфликта на Украине
и о тяжёлой судьбе жителей Донбасса
, много лет находившихся под бомбежками.
"Когда разговариваешь с людьми, первое, что нужно понять, – это то, как были украдены годы их жизни. Больше всего меня поразило то, что я находился рядом с этими людьми в пяти километрах от линии фронта, со всеми вытекающими последствиями пребывания в таких условиях. Увидеть всё своими глазами, услышать свидетельства разных людей – некоторые из них представлены в документальном фильме, другие – нет", - сказал Кастельоне журналистам.
"То, что они говорили о беспорядочных бомбардировках мирного населения, о террористических действиях киевского режима против мирного населения – это просто шокирует. Мы часто, как журналисты или даже эксперты по международным отношениям, говорим о международных проблемах или анализируем конфликты. Поэтому узнать об этом из первых уст - это шокирует", - сказал журналист.
Он рассказал, что раньше освещал различные кризисные ситуации, но никогда не работал в военных условиях. "Я думаю, что очень важно освещать их (события на Донбассе – ред.) и рассказывать правду об этих событиях", - отметил Кастельоне.