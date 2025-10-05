Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.10.2025
16:50 05.10.2025 (обновлено: 21:46 05.10.2025)
СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
в мире
чернигов
ровно
ивано-франковск
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам, передает Telegram-канал "Политика страны".
"Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал", — приводят в публикации слова Зеленского.
На Западе заявили о возможном "Перл-Харборе" в Европе из-за России
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии
