Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому - РИА Новости, 05.10.2025
11:26 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
Большая часть коренных одесситов негативно относится к Владимиру Зеленскому, их мнение разделяют и военнослужащие ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Большая часть коренных одесситов негативно относится к Владимиру Зеленскому, их мнение разделяют и военнослужащие ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
Ранее в украинских СМИ активно распространялись сведения статистических подсчетов, из которых следовало, что поддержка Зеленского якобы не находится на минимальном уровне.
"К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают", - сказала собеседница агентства.
