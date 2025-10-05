https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046476491.html
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому - РИА Новости, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
Большая часть коренных одесситов негативно относится к Владимиру Зеленскому, их мнение разделяют и военнослужащие ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 05.10.2025
одесса
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Большая часть коренных одесситов негативно относится к Владимиру Зеленскому, их мнение разделяют и военнослужащие ВСУ, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
Ранее в украинских СМИ активно распространялись сведения статистических подсчетов, из которых следовало, что поддержка Зеленского
якобы не находится на минимальном уровне.
"К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают", - сказала собеседница агентства.