"Наступают черные дни": в Киеве рассказали о случившемся с Зеленским
03:31 05.10.2025 (обновлено: 06:48 05.10.2025)
"Наступают черные дни": в Киеве рассказали о случившемся с Зеленским
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, мвф
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, МВФ
Соскин: Зеленский в критической ситуации из-за падения интереса Запада к Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в критическом положении из-за падения интереса западных союзников к поддержке Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
“Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их”, —сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:13
Соскин пояснил, что глава киевского режима оказался в этой ситуации из-за постепенного дистанцирования президента США Дональда Трампа от украинского конфликта, некомпетентности окружающих его людей, а также отсутствия финансовых средств для поддержания боеспособности ВСУ.

Дефицит украинского бюджета

Киев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября, 00:55
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныМВФ
 
 
