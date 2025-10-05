МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в критическом положении из-за падения интереса западных союзников к поддержке Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
“Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их”, —сказал он.
Соскин пояснил, что глава киевского режима оказался в этой ситуации из-за постепенного дистанцирования президента США Дональда Трампа от украинского конфликта, некомпетентности окружающих его людей, а также отсутствия финансовых средств для поддержания боеспособности ВСУ.
Дефицит украинского бюджета
Киев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
