Врач назвала признаки обезвоживания у пожилых людей

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Чувство жажды способно снижаться с возрастом, поэтому у пожилых людей обезвоживание может наступить незаметно, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей филиалом "Петрово-Дальнее" Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

"Следует знать, что чувство жажды снижается с возрастом, поэтому у пожилых людей обезвоживание может наступить незаметно", - сказала Пискунова.

Также врач рассказала, что при высокой физической активности или жаре повышается риск обезвоживания у спортсменов и детей, так как они теряют жидкость быстрее.

Кроме того, Пискунова назвала симптомы, по которым обычную жажду можно отличить от обезвоживания.