Рейтинг@Mail.ru
"Русские повсюду". На Западе выступили с жестким обращением - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 05.10.2025 (обновлено: 21:48 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/zapad-2046526664.html
"Русские повсюду". На Западе выступили с жестким обращением
"Русские повсюду". На Западе выступили с жестким обращением - РИА Новости, 05.10.2025
"Русские повсюду". На Западе выступили с жестким обращением
Ответственность за последствия попыток сдержать и ослабить Россию лежит на плечах НАТО и Евросоюза, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:37:00+03:00
2025-10-05T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg
https://ria.ru/20251004/zelenskiy-2046425293.html
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046499482.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_543aaf828f9c7cb907e31a545612f6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Русские повсюду". На Западе выступили с жестким обращением

Торнтон назвал НАТО и ЕС ответственными за страдания европейцев

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ответственность за последствия попыток сдержать и ослабить Россию лежит на плечах НАТО и Евросоюза, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на вашем заднем дворе, в ваших компьютерах и у вас в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями нашей повседневной жизни. <…> Ни от кого не ускользнуло, что вы несете ответственность за эту борьбу, и каждый раз, когда вы обвиняете Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба", — написал он.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
4 октября, 22:30
Журналист также отметил, что НАТО и ЕС не спрашивали у населения европейских государств, "готовы ли они принести эту жертву".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинНАТОЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала