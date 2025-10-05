МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ответственность за последствия попыток сдержать и ослабить Россию лежит на плечах НАТО и Евросоюза, заявил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на вашем заднем дворе, в ваших компьютерах и у вас в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями нашей повседневной жизни. <…> Ни от кого не ускользнуло, что вы несете ответственность за эту борьбу, и каждый раз, когда вы обвиняете Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба", — написал он.
Журналист также отметил, что НАТО и ЕС не спрашивали у населения европейских государств, "готовы ли они принести эту жертву".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.