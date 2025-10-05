Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад - РИА Новости, 05.10.2025
11:19 05.10.2025 (обновлено: 11:24 05.10.2025)
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это
2025-10-05T11:19:00+03:00
2025-10-05T11:24:00+03:00
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад

Путин отметил, что Запад сам решит, как отреагировать на "валдайскую речь"

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это отреагировать.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину президент сообщил, что в своей "валдайской речи" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним.
"Ну а это уже дело моих коллег, как на это отреагировать", - сказал Путин.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае
Вчера, 10:04
 
