Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад - РИА Новости, 05.10.2025
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:19:00+03:00
2025-10-05T11:19:00+03:00
2025-10-05T11:24:00+03:00
владимир путин
россия
павел зарубин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
Путин отметил, что Запад сам решит, как отреагировать на "валдайскую речь"