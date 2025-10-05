В Харькове прогремела серия взрывов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове прогремели два взрыва, сообщили наши корреспонденты", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18