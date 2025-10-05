https://ria.ru/20251005/vzryvy-2046542019.html
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Ряд громких звуков было слышно над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Ряд громких звуков было слышно над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
объявил о ракетной опасности на всей территории региона в 21.32 мск.
Во время работы сирены в течение нескольких минут было слышно серию взрывов в небе с разной интенсивностью звука.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.