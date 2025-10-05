В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС

«

"Провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания комиссией было принято единогласное решение: ввести на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - написал глава Красного Луча в своем Telegram-канале.