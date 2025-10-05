Рейтинг@Mail.ru
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС
18:55 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/vzryv-2046523761.html
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС - РИА Новости, 05.10.2025
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Красном Луче в ЛНР после взрыва в жилом многоквартирном доме, заявил глава муниципалитета Сергей Соловьев. РИА Новости, 05.10.2025
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС

В Красном Луче В ЛНР ввели режим ЧС после взрыва в жилом многоквартирном доме

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Красном Луче в ЛНР после взрыва в жилом многоквартирном доме, заявил глава муниципалитета Сергей Соловьев.
В воскресенье в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждены крыша и несколько квартир. Соловьев объявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«

"Провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания комиссией было принято единогласное решение: ввести на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - написал глава Красного Луча в своем Telegram-канале.

Соловьев уточнил, что все службы работают в усиленном режиме, силы МЧС продолжают разбирать завалы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
Вчера, 16:26
 
