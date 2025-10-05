https://ria.ru/20251005/vzryv-2046523761.html
В Красном Луче в ЛНР ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Красном Луче в ЛНР после взрыва в жилом многоквартирном доме, заявил глава муниципалитета Сергей Соловьев. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:55:00+03:00
2025-10-05T18:55:00+03:00
2025-10-05T18:55:00+03:00
происшествия
красный луч
луганская народная республика
сергей соловьев (режиссер)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный луч
луганская народная республика
происшествия, красный луч, луганская народная республика, сергей соловьев (режиссер), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красный Луч, Луганская Народная Республика, Сергей Соловьев (режиссер), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красном Луче В ЛНР ввели режим ЧС после взрыва в жилом многоквартирном доме