В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа
В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа - РИА Новости, 05.10.2025
В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа
Крыша и несколько квартир повреждены в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР в результате взрыва бытового газа, сообщили РИА Новости в силовых...
В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа
