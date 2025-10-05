Рейтинг@Mail.ru
08:07 05.10.2025 (обновлено: 10:11 05.10.2025)
СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка
СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка, сообщил камчатский главк ведомства в Telegram-канале.
"Следственным отделом по Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК России)", — говорится в заявлении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
В субботу группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. В 18:22 (8:22 мск) на помощь к ним вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Один из туристов погиб, женщина, которая упала вместе с ним, к прибытию специалистов была в тяжелом состоянии и впоследствии тоже умерла. Третью туристку удалось спустить к подножию горы, у нее сильное переохлаждение.
