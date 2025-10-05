СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка, сообщил камчатский главк ведомства в Telegram-канале.
"Следственным отделом по Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК России)", — говорится в заявлении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
В субботу группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. В 18:22 (8:22 мск) на помощь к ним вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Один из туристов погиб, женщина, которая упала вместе с ним, к прибытию специалистов была в тяжелом состоянии и впоследствии тоже умерла. Третью туристку удалось спустить к подножию горы, у нее сильное переохлаждение.
