СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка

В субботу группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. В 18:22 (8:22 мск) на помощь к ним вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Один из туристов погиб, женщина, которая упала вместе с ним, к прибытию специалистов была в тяжелом состоянии и впоследствии тоже умерла. Третью туристку удалось спустить к подножию горы, у нее сильное переохлаждение.