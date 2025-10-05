Вучич назвал сроки проведения выборов в Сербии

«

"Мне официально осталось еще полтора года до конца мандата, вероятно, он будет короче, и мы проведем совместно президентские и парламентские выборы. Предполагаю, в декабре 2026 года, может быть, немного раньше. Так что я близок к завершению своего мандата. Мы не хотим менять конституцию, не буду снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Говорю это как некто, кто будет дольше всего на месте президента, считая и место премьера, и дольше, чем (бывшие руководители государства – ред.) Слободан Милошевич, Борис Тадич, Воислав Коштуница, кто угодно в нашей стране", - сказал сербский лидер в эфире TV Pink.