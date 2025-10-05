Вучич назвал сроки проведения выборов в Сербии

БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в воскресенье, что ожидает проведения президентских и парламентских выборов в Сербии одновременно в декабре 2026 года или немногим ранее.
"Мне официально осталось еще полтора года до конца мандата, вероятно, он будет короче, и мы проведем совместно президентские и парламентские выборы. Предполагаю, в декабре 2026 года, может быть, немного раньше. Так что я близок к завершению своего мандата. Мы не хотим менять конституцию, не буду снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Говорю это как некто, кто будет дольше всего на месте президента, считая и место премьера, и дольше, чем (бывшие руководители государства – ред.) Слободан Милошевич, Борис Тадич, Воислав Коштуница, кто угодно в нашей стране", - сказал сербский лидер в эфире TV Pink.
Проведения досрочных выборов и отставки властей требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Массовые протесты граждан Сербии, поддержанные Западом, привели 5 октября 2000 года к насильственному свержению экс-президента Слободана Милошевича. Новые власти Сербии 28 июня 2001 года выдали бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.