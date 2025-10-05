Рейтинг@Mail.ru
"Так и будет": Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе
06:47 05.10.2025 (обновлено: 14:28 05.10.2025)
"Так и будет": Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе
"Так и будет": Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе
Все страны мира готовятся к глобальному конфликту, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова передает Kurir. РИА Новости, 05.10.2025
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Все страны мира готовятся к глобальному конфликту, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова передает Kurir.
"Все готовятся к войне. И когда они готовятся к войне, значит, она разгорится. <…> Так и будет, уверяю, поскольку я вижу, что происходит и как все вокруг пребывают в ее предвкушении", — сказал он.
Мир услышал предупреждение Путина
3 октября, 08:00
Мир услышал предупреждение Путина
3 октября, 08:00
Сербский лидер также отметил, что сейчас, в условиях глобальной напряженности, все страны пытаются выбрать, к какой стороне присоединиться.
В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предупредил о вероятности начала третьей мировой войны и предостерег крупные державы от ошибок, которые могут привести к ее началу. По мнению политика, с учетом нынешней ситуации в мире крупный конфликт может разгореться в любой момент.
Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части
23 сентября, 08:00
Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части
23 сентября, 08:00
 
