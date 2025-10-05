"Так и будет": Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Все страны мира готовятся к глобальному конфликту, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова передает Kurir.
"Все готовятся к войне. И когда они готовятся к войне, значит, она разгорится. <…> Так и будет, уверяю, поскольку я вижу, что происходит и как все вокруг пребывают в ее предвкушении", — сказал он.
Сербский лидер также отметил, что сейчас, в условиях глобальной напряженности, все страны пытаются выбрать, к какой стороне присоединиться.
В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предупредил о вероятности начала третьей мировой войны и предостерег крупные державы от ошибок, которые могут привести к ее началу. По мнению политика, с учетом нынешней ситуации в мире крупный конфликт может разгореться в любой момент.
