Украинский пленный рассказал, почему разочаровался в ВСУ - РИА Новости, 05.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 05.10.2025
Украинский пленный рассказал, почему разочаровался в ВСУ
Доброволец ВСУ Игорь Шевцов, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что разочаровался в ВСУ из-за масштабного воровства. РИА Новости, 05.10.2025
Украинский пленный рассказал, почему разочаровался в ВСУ

Украинский пленный рассказал, что разочаровался в ВСУ из-за воровства

БЕЛГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Доброволец ВСУ Игорь Шевцов, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что разочаровался в ВСУ из-за масштабного воровства.
"Я пошел добровольно на фронт, мобилизованный по документам 25 февраля 2022 года. Пришел в военкомат сам, без повестки. В голове срисовалась картинка такая, что просто это финансовые махинации на жизнях людей и всё. Там денежки на что-то выделяются, кто-то себе что-то украл, не довёз. Также по отношению к парням кого-то собрали, куда-то отправили, голые, босые", — сказал Шевцов.
Он считает, что в среднем в украинской армии разворовывается около половины всего бюджета, который выделяется для вооруженных сил.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему сбежал из армии
4 октября, 05:25
 
