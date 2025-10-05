В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Повреждения энергетики есть после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела повреждены объекты энергетики, на место направляются оперативные бригады и он лично.