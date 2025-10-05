https://ria.ru/20251005/vsu-2046543102.html
В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ
Повреждения энергетики есть после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T22:12:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
