В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 05.10.2025 (обновлено: 23:58 05.10.2025)
В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ
В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ
происшествия
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Повреждения энергетики есть после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в результате обстрела повреждены объекты энергетики, на место направляются оперативные бригады и он лично.
Губернатор добавил, что в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, на котором отраслевые министры доложат о ситуации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В ВСУ хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
