ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 05.10.2025
ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области
ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 10 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают атаки на регион. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома… Село Ржевка Шебекинского округа подверглось двум обстрелам. В семи частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Повреждены шесть хозпостроек, а также перебита линия электропередачи. В районе села Первое Цепляево в результате атаки дрона огнём уничтожен прицеп грузового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал подросток
Вчера, 20:01
Он добавил, что в посёлке Политотдельский Белгородского района FPV-дрон атаковал служебный автобус, в городе Грайворон от удара дрона поврежедны два легковых автомобиля, три частных дома посекло осколками в селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона. В хуторе Леоновка Валуйского округа от удара дрона повреждена кровля складского помещения, уточнил губернатор.
"В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка частный дом атакован FPV-дроном — пробита кровля. В селе Коновалово в результате удара дрона повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Тишанка после прилёта снаряда уничтожено частное домовладение", - отметил глава области.
