Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 05.10.2025
Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"
Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"
Десантники группировки войск "Днепр" выследили на правом берегу Херсонской области и уничтожили проводившую ротацию личного состава украинскую БМП "Брэдли"... РИА Новости, 05.10.2025
херсонская область, сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , США, Происшествия
Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"

Десантники "Днепра" уничтожили БМП "Брэдли" в Херсонской области

Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" выследили на правом берегу Херсонской области и уничтожили проводившую ротацию личного состава украинскую БМП "Брэдли" производства США, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным Демон.
БМП "Брэдли" была уничтожена вместе с экипажем, десантом и боекомплектом.
"Поступила команда нам, моему расчету, что двигается противник на каком-то транспорте. Какой транспорт конкретно, то есть не было обозначено. Дают команду нашему расчету FPV-дронов, тяжелых, ударных дронов, на оптоволокне. Боец с позывным "Кот" очень быстро выследил точку, которая была обозначена, вылетел на нее и успешно сжег технику противника… Противник пытался ротироваться на том направлении, то есть точка, которая была обозначена, там у них должна была быть ротация, которую мы успешно сорвали. Еще так же мы успешно сожгли эту технику. То есть, люди, которые приехали, - они там остались, а которые должны были выйти - они не вышли никуда. Это была БМП "Брэдли", - сказал РИА Новости Демон.
По словам бойца, боевая машина пехоты была уничтожена вместе с экипажем, десантом и боекомплектом.
"Пять человек экипаж вот этого БМП "Брэдли" - они выгрузились и начали разгружать свои боеприпасы. Ну, а когда настиг их наш FPV-дрон зарядом ТМ, ну танковая мина, у них не получилось, у них не было никакого варианта. БМП "Брэдли" уничтожена полностью. Сожжена, уничтожена", - подытожил военный.
Боец обнаружил танк Abrams под Херсоном
21 сентября, 01:24
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
