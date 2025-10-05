Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"

"Поступила команда нам, моему расчету, что двигается противник на каком-то транспорте. Какой транспорт конкретно, то есть не было обозначено. Дают команду нашему расчету FPV-дронов, тяжелых, ударных дронов, на оптоволокне. Боец с позывным "Кот" очень быстро выследил точку, которая была обозначена, вылетел на нее и успешно сжег технику противника… Противник пытался ротироваться на том направлении, то есть точка, которая была обозначена, там у них должна была быть ротация, которую мы успешно сорвали. Еще так же мы успешно сожгли эту технику. То есть, люди, которые приехали, - они там остались, а которые должны были выйти - они не вышли никуда. Это была БМП "Брэдли", - сказал РИА Новости Демон.