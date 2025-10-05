Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Белгород - РИА Новости, 05.10.2025
13:56 05.10.2025
Украинские беспилотники атаковали Белгород
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Белгород и Белгородский район, предварительно,... РИА Новости, 05.10.2025
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородский район
белгородская область
2025
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Белгород и Белгородский район, предварительно, пострадавших нет, зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и инфраструктуры.
"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с частным домом. В гараже выбиты окна, посечены кровля, фасад и ворота. Кроме того, в двух домах повреждены фасады. Посечён осколками легковой автомобиль. От удара второго БПЛА повреждено дорожное полотно рядом с коммерческим объектом", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Белгородском районе из-за падения обломков сбитых дронов в посёлке Дубовое повреждены два частных дома, машина и надворная постройка, а в селе Таврово - ещё один дом. В селе Стрелецкое пострадали три дома, гараж и газовая труба, а в Новой Нелидовке повреждены два легковых автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
