Украинские беспилотники атаковали Белгород

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Белгород и Белгородский район, предварительно, пострадавших нет, зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и инфраструктуры.
"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с частным домом. В гараже выбиты окна, посечены кровля, фасад и ворота. Кроме того, в двух домах повреждены фасады. Посечён осколками легковой автомобиль. От удара второго БПЛА повреждено дорожное полотно рядом с коммерческим объектом", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Белгородском районе из-за падения обломков сбитых дронов в посёлке Дубовое повреждены два частных дома, машина и надворная постройка, а в селе Таврово - ещё один дом. В селе Стрелецкое пострадали три дома, гараж и газовая труба, а в Новой Нелидовке повреждены два легковых автомобиля.
22 июня 2022, 17:18