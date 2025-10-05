https://ria.ru/20251005/vsu-2046484143.html
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО Himars ВСУ, РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
чугуев
харьковская область
безопасность, россия, вооруженные силы украины, чугуев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Чугуев, Харьковская область
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
