ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 05.10.2025 (обновлено: 13:21 05.10.2025)
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука
Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО Himars ВСУ, РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:53:00+03:00
2025-10-05T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
чугуев
харьковская область
россия
чугуев
харьковская область
Удар "Искандером-М" по позиции РСЗО Himars в районе населенного пункта Средний Бурлук
Российские войска нанесли удар "Искандером-М" по позиции РСЗО Himars в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области, уничтожены пусковая установка и не менее 15 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны
безопасность, россия, вооруженные силы украины, чугуев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Чугуев, Харьковская область
ВС России уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука

ВС РФ "Искандером-М" уничтожили установку Himars ВСУ в районе Среднего Бурлука

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО Himars ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева) нанесен удар по скрытой позиции РСЗО Himars. В результате атаки уничтожена пусковая установка РСЗО Himars, транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Село Средний Бурлук располагается на реке Великий Бурлук в Харьковской области.
