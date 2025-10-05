Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с помощью беспилотника обнаружили полевой склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что слаженные действия разведчиков и артиллерии позволяют быстро поражать критически важные объекты противника и снижать его боеспособность на переднем крае.