Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск с помощью беспилотника обнаружили полевой склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Расчет гаубицы отработал по цели и с первого попадания уничтожил склад противника.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении