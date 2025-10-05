Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 05.10.2025 (обновлено: 09:05 05.10.2025)
Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
РИА Новости
2025
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск с помощью беспилотника обнаружили полевой склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Расчет гаубицы отработал по цели и с первого попадания уничтожил склад противника.
РИА Новости
Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с помощью беспилотника обнаружили полевой склад боеприпасов ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка с помощью БпЛА выявила полевой склад боеприпасов ВСУ. Координаты оперативно передали артиллеристам. Расчёт гаубицы “Мста-Б” отработал по цели и с первого попадания уничтожил склад противника. Вызванная детонация полностью ликвидировала объект", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что слаженные действия разведчиков и артиллерии позволяют быстро поражать критически важные объекты противника и снижать его боеспособность на переднем крае.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
