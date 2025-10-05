МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные испытывают большие проблемы со снабжением на Хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная", — сказал собеседник агентства.
При этом украинские боевики сами их заминировали, добавил он.
В пятницу российские силовики сообщили, что из-за низкой мотивации военных командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников на Хатненский участок фронта.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
