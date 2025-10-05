Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о проблемах ВСУ со снабжением в Харьковской области - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 05.10.2025 (обновлено: 09:56 05.10.2025)
Стало известно о проблемах ВСУ со снабжением в Харьковской области
Украинские военные испытывают большие проблемы со снабжением на Хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ испытывают проблемы со снабжением из-за подрыва мостов в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные испытывают большие проблемы со снабжением на Хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная", — сказал собеседник агентства.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ
3 октября, 15:36
При этом украинские боевики сами их заминировали, добавил он.
В пятницу российские силовики сообщили, что из-за низкой мотивации военных командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников на Хатненский участок фронта.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
