Стало известно о проблемах ВСУ со снабжением в Харьковской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные испытывают большие проблемы со снабжением на Хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная", — сказал собеседник агентства.

При этом украинские боевики сами их заминировали, добавил он.

В пятницу российские силовики сообщили, что из-за низкой мотивации военных командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников на Хатненский участок фронта.

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай " президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.