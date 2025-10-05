Рейтинг@Mail.ru
Врач спас российского бойца с осколком в сердце - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
Врач спас российского бойца с осколком в сердце - РИА Новости, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
Военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ вскрыли грудную клетку российского бойца и рукой завели сердце,... РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Врач спас российского бойца с осколком в сердце

Военный врач рукой завел сердце раненному российскому бойцу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ вскрыли грудную клетку российского бойца и рукой завели сердце, рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".
«
"Наверное, такой из самых запоминающихся случаев - когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало", - поделилась "Герда".
По ее словам, для спасения жизни военнослужащего врачам пришлось вручную запустить сердце. "Сначала проводилась сердечно-легочная реанимация, а потом напрямую стали сердце качать. Открыли грудную клетку, и доктор стал вручную качать ему сердце. Осколок был большой. Наверное, это и называется - чудо", - сказала она.
После успешной операции бойца отправили на дальнейшее лечение.
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
