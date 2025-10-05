Врач спас российского бойца с осколком в сердце

«

"Наверное, такой из самых запоминающихся случаев - когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало", - поделилась "Герда".