https://ria.ru/20251005/vrachi-2046457565.html
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
Врач спас российского бойца с осколком в сердце - РИА Новости, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
Военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ вскрыли грудную клетку российского бойца и рукой завели сердце,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:23:00+03:00
2025-10-05T08:23:00+03:00
2025-10-05T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046448377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
Военный врач рукой завел сердце раненному российскому бойцу
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ вскрыли грудную клетку российского бойца и рукой завели сердце, рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".
«
"Наверное, такой из самых запоминающихся случаев - когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало", - поделилась "Герда".
По ее словам, для спасения жизни военнослужащего врачам пришлось вручную запустить сердце. "Сначала проводилась сердечно-легочная реанимация, а потом напрямую стали сердце качать. Открыли грудную клетку, и доктор стал вручную качать ему сердце. Осколок был большой. Наверное, это и называется - чудо", - сказала она.
После успешной операции бойца отправили на дальнейшее лечение.