ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Расчёты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:05:00+03:00
2025-10-05T09:05:00+03:00
2025-10-05T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2025
Новости
ru-RU
Уничтожение боевой бронемашины "Козак" и пункта временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Расчет ударных FPV-дронов «Южной» группировки уничтожил боевую бронемашину «Козак» и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы "Юга" уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" на Константиновском направлении