ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 05.10.2025 (обновлено: 09:10 05.10.2025)
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Расчёты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости, 05.10.2025
Уничтожение боевой бронемашины "Козак" и пункта временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Расчет ударных FPV-дронов «Южной» группировки уничтожил боевую бронемашину «Козак» и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы "Юга" уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Расчёты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Боевая бронированная машина "Козак" ВСУ была обнаружена в лесном массиве южнее населённого пункта Бересток в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчёту ударных FPV-дронов, в результате бронетехника противника была уничтожена. Это ограничило возможности ротации личного состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ… В ходе разведки в жилой застройке Берестка был обнаружен пункт временной дислокации противника. Он также был поражён ударными FPV-дронами и уничтожен", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
