Рейтинг@Mail.ru
Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 05.10.2025 (обновлено: 06:22 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/voropaevy-2046449166.html
Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека
Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека - РИА Новости, 05.10.2025
Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека
Коллеги Ирины Воропаевой, осужденной за доведение пасынка до суицида, охарактеризовали её как жестокого человека, чье мнение не должно оспариваться, говорится в РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T06:10:00+03:00
2025-10-05T06:22:00+03:00
общество
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_65c183b7a14a5e1563ff3d8dc0629aa7.jpg
https://ria.ru/20250626/srok-2025533422.html
https://ria.ru/20250418/sud-2011953823.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_d394852d27a0a878f59b1a3ccde8bc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, московский городской суд
Общество, Москва, Россия, Московский городской суд
Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека

Осужденную за доведение пасынка до суицида назвали жестоким человеком

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей и Ирина Воропаевы в суде
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей и Ирина Воропаевы в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Коллеги Ирины Воропаевой, осужденной за доведение пасынка до суицида, охарактеризовали её как жестокого человека, чье мнение не должно оспариваться, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суде были допрошены медики, которые работали вместе с врачом-кардиологом Воропаевой. Один из них охарактеризовал женщину как "жесткого, резкого, безапелляционного, конфликтного, требовательного к своим сотрудникам человека".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
26 июня, 12:32
"Воропаева всегда убеждена в своей правоте, не допускает иных вариантов развития событий, действует по собственному убеждению, не признает авторитет руководителя", - цитируются в материалах показания коллеги осужденной.
Другой врач рассказал суду, что Воропаеву "можно охарактеризовать как настойчивого человека, мнение которого не должно оспариваться".
Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.
Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений. Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.
По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Суд отменил приговор психиатру, чей пациент покончил с собой
18 апреля, 06:14
 
ОбществоМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала