Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Коллеги Ирины Воропаевой, осужденной за доведение пасынка до суицида, охарактеризовали её как жестокого человека, чье мнение не должно оспариваться, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в суде были допрошены медики, которые работали вместе с врачом-кардиологом Воропаевой. Один из них охарактеризовал женщину как "жесткого, резкого, безапелляционного, конфликтного, требовательного к своим сотрудникам человека".

"Воропаева всегда убеждена в своей правоте, не допускает иных вариантов развития событий, действует по собственному убеждению, не признает авторитет руководителя", - цитируются в материалах показания коллеги осужденной.

Другой врач рассказал суду, что Воропаеву "можно охарактеризовать как настойчивого человека, мнение которого не должно оспариваться".

Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.

Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений. Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.