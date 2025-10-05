Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья
Губернатор Воробьев в День Подмосковья наградил выдающихся жителей региона
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День Московской области наградил выдающихся жителей региона.
"Сегодня мы также празднуем День Московской области! В честь праздника отметили тех, кто меняет наш регион к лучшему: бойцов, врачей, учителей, спортсменов, волонтеров", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что звания "Почетный гражданин Московской области" удостоена директор семейного центра имени А. И. Мещерякова Галина Епифанова. Это первый в стране центр для реабилитации и обучения молодых людей с нарушениями зрения и слуха, который год назад открыли в Подмосковье при поддержке президента и патриарха. Помощь здесь получили уже 200 участников СВО из 21 региона.
Главному научному сотруднику лаборатории Центра по земледелию "Федерального исследовательского центра "Немчиновка" в Одинцовском округе Вадиму Конончуку присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", а директору Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы Сергею Верлину — "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".
Ордена Мужества удостоен насельник Ставропигиального мужского монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Гурий, который более 20 лет служит духовным наставником военнослужащих, в том числе бойцов, которые сейчас находятся на СВО, а также сам принимает участие в боевых действиях.
Орден Преподобного Сергия Радонежского вручен замдиректора благотворительного фонда "Троя", ветерану СВО из Рузского округа Виктору Новикову. За три года фондом на передовую было направлено более 160 тонн гуманитарных грузов. Почетную грамоту и Благодарность президента Российской Федерации передал худруку Истринского драматического театра Алексею Губину и артистке-вокалистке государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко" Московской областной филармонии Вере Каяцкой.
"Подмосковье развивается благодаря каждому из вас. С праздником, дорогие наши жители!" - добавил Воробьев.