https://ria.ru/20251005/volodin-2046465793.html
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Без учителей не может ни одно общество, это интересная, но очень непростая работа, выбор, который надо уважать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:21:00+03:00
2025-10-05T09:21:00+03:00
2025-10-05T09:21:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
день учителя
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
https://ria.ru/20251005/sobyanin--2046465121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, день учителя, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День учителя, Россия
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Володин отметил, что без учителей не может существовать ни одно общество