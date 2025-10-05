Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/volodin-2046465793.html
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Без учителей не может ни одно общество, это интересная, но очень непростая работа, выбор, который надо уважать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:21:00+03:00
2025-10-05T09:21:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
день учителя
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
https://ria.ru/20251005/sobyanin--2046465121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, день учителя, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День учителя, Россия
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

Володин отметил, что без учителей не может существовать ни одно общество

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Без учителей не может ни одно общество, это интересная, но очень непростая работа, выбор, который надо уважать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России 5 октября отмечается День учителя.
«
"Это работа интересная, важная, без которой не может ни одно общество. Но она очень непростая. И это ваш выбор. А мы его должны уважать", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в Max.
Председатель Госдумы пожелал учителям здоровья, счастья, удачи, улыбок и хорошего настроения.
Учительница и ученики перед началом урока в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФДень учителяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала