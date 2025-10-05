https://ria.ru/20251005/vojska-2046433654.html

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... две вооруженных атаки - на горловском направлении, одна вооруженная атака – на светлодарском направлении, одна вооруженная атака – на макеевском направлении, одна вооруженная атака на донецком направлении", - говорится в публикации управления. Как отмечает ведомство, поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении еще двух мирных жителей. Всего было выпущено восемь единиц различных боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.

