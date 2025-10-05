Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/vojska-2046433654.html
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:48:00+03:00
2025-10-05T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... две вооруженных атаки - на горловском направлении, одна вооруженная атака – на светлодарском направлении, одна вооруженная атака – на макеевском направлении, одна вооруженная атака на донецком направлении", - говорится в публикации управления. Как отмечает ведомство, поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении еще двух мирных жителей. Всего было выпущено восемь единиц различных боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
https://ria.ru/20251004/svo-2046384390.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9be8010161b0a283604e3db385eab75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре
Фрагмент снаряда на тротуаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда на тротуаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... две вооруженных атаки - на горловском направлении, одна вооруженная атака – на светлодарском направлении, одна вооруженная атака – на макеевском направлении, одна вооруженная атака на донецком направлении", - говорится в публикации управления.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:49
Как отмечает ведомство, поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении еще двух мирных жителей.
Всего было выпущено восемь единиц различных боеприпасов.
В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала