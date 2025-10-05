Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили места хранения РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 05.10.2025
ВС России поразили места хранения РСЗО HIMARS
ВС России поразили места хранения РСЗО HIMARS
2025
ВС России поразили места хранения РСЗО HIMARS и объекты энергетики на Украине

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
