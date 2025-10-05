ВС России поразили места хранения РСЗО HIMARS

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.
22 июня 2022, 17:18