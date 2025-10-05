https://ria.ru/20251005/voditeli-2046440096.html
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав
Российским водителям, скрывающих номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт... РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российским водителям, скрывающих номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун.
"В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой... - (водителям грозит - ред.) лишение прав на срок от года до полутора лет", - рассказал Чикун.
Автоэксперт уточнил, что Верховный суд к нарушениям относит и намеренное сокрытие номера грязью или снегом.
"Таким образом, лазейки практически не остаётся. Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в 5 тысяч рублей", - заключил Чикун.