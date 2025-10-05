Рейтинг@Mail.ru
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/voditeli-2046440096.html
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав - РИА Новости, 05.10.2025
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав
Российским водителям, скрывающих номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T02:24:00+03:00
2025-10-05T02:24:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100403/42/1004034257_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_308791e68090b97afc65f331a5da0900.jpg
https://ria.ru/20250724/gai-2031028001.html
https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100403/42/1004034257_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_50f8ba666e8c4b5743fd50d291320244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России водителям, скрывающим номер, грозит лишение прав

Чикун: водителей за скрытый номер могут лишить прав на 1,5 года

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыдача новых номерных знаков
Выдача новых номерных знаков - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Выдача новых номерных знаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российским водителям, скрывающих номер автомобиля бумажкой, может грозить лишение прав на 1,5 года, рассказал РИА Новости автоэксперт "Народный фронт. Аналитика" Роман Чикун.
"В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой... - (водителям грозит - ред.) лишение прав на срок от года до полутора лет", - рассказал Чикун.
Пьяный житель Камчатки со змеей приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей пожаловаться на лишение прав
24 июля, 04:58
Автоэксперт уточнил, что Верховный суд к нарушениям относит и намеренное сокрытие номера грязью или снегом.
"Таким образом, лазейки практически не остаётся. Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в 5 тысяч рублей", - заключил Чикун.
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров
14 октября 2024, 14:34
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала