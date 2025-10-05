https://ria.ru/20251005/vilnyus-2046435611.html
Аэропорт Вильнюса приостановил работу
Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостанавливает прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T01:38:00+03:00
2025-10-05T01:38:00+03:00
2025-10-05T01:47:00+03:00
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостанавливает прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.
"Аэропорт Вильнюса
получил информацию…что воздушное сообщение временно приостановлено. По нашей информации, решение было принято из-за, возможно, серии воздушных шаров, направляющихся в сторону аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская