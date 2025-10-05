Рейтинг@Mail.ru
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
04:56 05.10.2025
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток - РИА Новости, 05.10.2025
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
Осенью дачники традиционно сжигают сухую листву и ветки. В каких случаях это может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 05.10.2025
2025
Новости
елена кудерко, россия, общество
Елена Кудерко, Россия, Общество
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток

Юрист Кудерко: за сжигание листвы и веток можно получить штраф

Человек разводит костер в лесу
Человек разводит костер в лесу - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© iStock.com / Serhii Sobolevskyi
Человек разводит костер в лесу. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осенью дачники традиционно сжигают сухую листву и ветки. В каких случаях это может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, для утилизации мусора на участке существуют два способа. Первый —использование металлической емкости объемом до одного кубометра. От нее до строений должно быть не менее 7,5 метра.
Второй — сжигание в специальной яме глубиной от 30 см и не менее одного метра в диаметре. Костер в этом случае должен разводиться не менее чем в 15 метрах от зданий. Территорию в радиусе 10 метров следует очистить от воспламеняющихся материалов.
“При любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра", — предупреждает адвокат.
Штраф за нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Он еще выше в условиях противопожарного режима и если из-за несоблюдения норм возник пожар, заключила Кудерко.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
