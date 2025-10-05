https://ria.ru/20251005/vetki-2046445682.html
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток - РИА Новости, 05.10.2025
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
Осенью дачники традиционно сжигают сухую листву и ветки. В каких случаях это может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T04:56:00+03:00
2025-10-05T04:56:00+03:00
2025-10-05T04:56:00+03:00
елена кудерко
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847972_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_b5762f367f394a2fc9cfadbfc34d8b02.jpg
https://ria.ru/20250210/moshenniki-1998319335.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847972_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_9481ace155e6d6077b65c277cfc8b956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена кудерко, россия, общество
Елена Кудерко, Россия, Общество
Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток
Юрист Кудерко: за сжигание листвы и веток можно получить штраф
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Осенью дачники традиционно сжигают сухую листву и ветки. В каких случаях это может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм"
адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, для утилизации мусора на участке существуют два способа. Первый —использование металлической емкости объемом до одного кубометра. От нее до строений должно быть не менее 7,5 метра.
Второй — сжигание в специальной яме глубиной от 30 см и не менее одного метра в диаметре. Костер в этом случае должен разводиться не менее чем в 15 метрах от зданий. Территорию в радиусе 10 метров следует очистить от воспламеняющихся материалов.
“При любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра", — предупреждает адвокат.
Штраф за нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Он еще выше в условиях противопожарного режима и если из-за несоблюдения норм возник пожар, заключила Кудерко
.