Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток

По ее словам, для утилизации мусора на участке существуют два способа. Первый —использование металлической емкости объемом до одного кубометра. От нее до строений должно быть не менее 7,5 метра.

Второй — сжигание в специальной яме глубиной от 30 см и не менее одного метра в диаметре. Костер в этом случае должен разводиться не менее чем в 15 метрах от зданий. Территорию в радиусе 10 метров следует очистить от воспламеняющихся материалов.