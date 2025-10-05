https://ria.ru/20251005/venesuela-2046487972.html
В Венесуэле прошли военные учения
В Венесуэле прошли военные учения - РИА Новости, 05.10.2025
В Венесуэле прошли военные учения
Военные учения с участием национальной милиции и вооруженных сил прошли в Венесуэле, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T13:46:00+03:00
2025-10-05T13:46:00+03:00
2025-10-05T13:46:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/55/1550035553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9bb4adfdc5c5def44a143ea4dd83ba16.jpg
https://ria.ru/20250905/maduro-2039827178.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/55/1550035553_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2806c3fab45fc76bdd21e24a5d7ece0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
В Венесуэле прошли военные учения
В Венесуэле прошли военные учения с участием национальной милиции