В Венесуэле прошли военные учения
13:46 05.10.2025
В Венесуэле прошли военные учения
в мире
венесуэла
николас мадуро
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Основные боевые танки Т-72Б1В сухопутных войск Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военные учения с участием национальной милиции и вооруженных сил прошли в Венесуэле, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"В субботу четвертого октября - день специальных военных учений, полное развертывание: национальные вооруженные силы Венесуэлы, Боливарианская милиция... мобилизованы", - написал Мадуро в своем Telegram-канале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы
5 сентября, 06:50
 
