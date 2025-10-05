Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 05.10.2025
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии
Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
2025
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии

Офис Зеленского хочет монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В этой связи силовики напомнили о недавнем расформировании роты ударных беспилотников госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны. О роспуске роты сообщал радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Зеленского. Ранее Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс"
Вчера, 06:57
По словам Касьянова, роспуску его подразделения способствовал лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а причиной ликвидации стали критика Касьяновым украинского так называемого дрона-ракеты "Паляница", а также государственных закупок БПЛА у аффилированной с Ермаком фирмы Fire Point, отметили силовики.
«
"Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса президента взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса Зеленского", - указали в российских силовых структурах.
Там добавили, что высвободившийся личный состав "можно распихать в лояльные офису подразделения, отчитавшись об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов".
"Подобными действиями киевский режим дает понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и Ермака, то все будет хорошо, если же нет - тебя ждет беседа с СБУ", - указали в российских силовых структурах.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА
5 августа, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
