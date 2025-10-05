Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В этой связи силовики напомнили о недавнем расформировании роты ударных беспилотников госпогранслужбы Украины после критики в адрес военно-политического руководства страны. О роспуске роты сообщал радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Зеленского. Ранее Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины.
По словам Касьянова, роспуску его подразделения способствовал лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а причиной ликвидации стали критика Касьяновым украинского так называемого дрона-ракеты "Паляница", а также государственных закупок БПЛА у аффилированной с Ермаком фирмы Fire Point, отметили силовики.
"Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса президента взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса Зеленского", - указали в российских силовых структурах.
Там добавили, что высвободившийся личный состав "можно распихать в лояльные офису подразделения, отчитавшись об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов".
"Подобными действиями киевский режим дает понять всем, что если ты поддерживаешь курс офиса Зеленского и Ермака, то все будет хорошо, если же нет - тебя ждет беседа с СБУ", - указали в российских силовых структурах.