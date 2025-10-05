Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Колумбийские наемники обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины, видеозапись обращения распространил журнал Semana.
"Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать", – говорит автор видео.
Боевик сообщает, что 20 наемников потребовали от украинского командования отпустить их со службы, после чего их удерживали в течение двух дней под арестом, а далее погрузили в автобус с обещанием отвезти в Польшу.
"Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые", - произносит автор видео, сделанного уже в движущемся автобусе.
Колумбиец также заявляет, что украинцы обманули его с сослуживцами, не выплатили обещанный гонорар, и просит зрителей распространить видеозапись.
Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.
В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.