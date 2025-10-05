Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины

Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины

© Фото : Semana Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Колумбийские наемники обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины, видеозапись обращения распространил журнал Колумбийские наемники обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины, видеозапись обращения распространил журнал Semana.

"Пожалуйста, господин президент Колумбии , помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать", – говорит автор видео.

Боевик сообщает, что 20 наемников потребовали от украинского командования отпустить их со службы, после чего их удерживали в течение двух дней под арестом, а далее погрузили в автобус с обещанием отвезти в Польшу

"Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые", - произносит автор видео, сделанного уже в движущемся автобусе.

Колумбиец также заявляет, что украинцы обманули его с сослуживцами, не выплатили обещанный гонорар, и просит зрителей распространить видеозапись.

Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины , ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.

В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.