Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харьковской области

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье этот же телеканал сообщал о взрыве за пределами Харькова.
"Второй взрыв в Харькове, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит менее получаса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.