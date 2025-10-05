Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харьковской области

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Второй взрыв в Харькове, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.