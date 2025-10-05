"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские комплексы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по целям на Украине, пишет The Washington Post.
"Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, это единственные системы ПВО, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты над Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.