"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 05.10.2025 (обновлено: 17:19 05.10.2025)
"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине
"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине - РИА Новости, 05.10.2025
"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине
Американские комплексы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по целям на Украине, пишет The Washington Post.
"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине

WP: комплексы Patriot на Украине не справляются с российскими ракетами

Российские бойцы в зоне СВО
Российские бойцы в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские бойцы в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские комплексы Patriot не справляются с отражением российских ракетных ударов по целям на Украине, пишет The Washington Post.
"Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в публикации.
Противотанковые заграждения на окраине Киева
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Вчера, 15:35
При этом, как отмечает издание, это единственные системы ПВО, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты над Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
Владимир Зеленский
СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
Вчера, 16:50
Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
Украинский военный
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговРовноРоссия
 
 
