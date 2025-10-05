"Не смогли". В США сделали признание из-за событий на Украине

"Даже эти системы не смогли предотвратить некоторые недавние атаки", — говорится в публикации.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.