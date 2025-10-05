Рейтинг@Mail.ru
Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 05.10.2025
Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
В Киевском областном ТЦК отрицают "мобилизацию" кота, снятую на камеру видеонаблюдения, передает "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Киевском областном ТЦК отрицают "мобилизацию" кота, снятую на камеру видеонаблюдения, передает "Страна.ua" в Telegram.
"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", — посетовали представители украинского военкомата, назвав это "худшим, что вообще могло произойти".
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Вчера, 15:35
Там также задались вопросом, кто заставил украинцев "ненавидеть тех, кто формирует <…> войско".
Ранее Telegram-канал Times of Ukraine сообщил, что в Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и увезли его с собой на машине. На кадрах видно, как сотрудник ТЦК крадется к сидящему на лавочке коту, берет его на руки и поспешно уносит в машину, пока его коллега наблюдает за происходящим.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Конфликт на Украине давно должен был закончиться, считает Фицо
Вчера, 14:38
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты в украинском обществе.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
Вчера, 09:16
 
