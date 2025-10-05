Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Киевском областном ТЦК отрицают "мобилизацию" кота, снятую на камеру видеонаблюдения, передает "Страна.ua" в Telegram

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", — посетовали представители украинского военкомата, назвав это "худшим, что вообще могло произойти".

Там также задались вопросом, кто заставил украинцев "ненавидеть тех, кто формирует <…> войско".

Ранее Telegram-канал Times of Ukraine сообщил, что в Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и увезли его с собой на машине. На кадрах видно, как сотрудник ТЦК крадется к сидящему на лавочке коту, берет его на руки и поспешно уносит в машину, пока его коллега наблюдает за происходящим.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты в украинском обществе.