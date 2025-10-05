Рейтинг@Mail.ru
Роту ударных беспилотников Госпогранслужбы Украины расформировали в пехоту - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 05.10.2025 (обновлено: 16:20 05.10.2025)
Роту ударных беспилотников Госпогранслужбы Украины расформировали в пехоту
Роту ударных беспилотников Госпогранслужбы Украины расформировали в пехоту - РИА Новости, 05.10.2025
Роту ударных беспилотников Госпогранслужбы Украины расформировали в пехоту
Роту ударных беспилотников госпогранслужбы Украины расформировали после критики военно-политического руководства страны, специалистов перевели в пехоту,... РИА Новости, 05.10.2025
Роту ударных беспилотников Госпогранслужбы Украины расформировали в пехоту

Роту ударных БПЛА Госпогранслужбы Украины расформировали после критики режима

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роту ударных беспилотников госпогранслужбы Украины расформировали после критики военно-политического руководства страны, специалистов перевели в пехоту, сообщили военнослужащие этой роты.
Радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов в пятницу объявил о роспуске беспилотной роты 10-го мобильного отряда госпогранслужбы. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Владимира Зеленского. Касьянов ранее регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины.
"Два дня тому назад мы узнали, что наше подразделение расформировывают. Без объяснений, без ничего получили приказ сдать оборудование и подготовить людей к переводу... Пришли списки, приказы на людей. Их переводят в пехоту: пилотов, операторов, специалистов узкого профиля. Нас просто раздербанили и уничтожают", - сказал военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Войска "Юга" нанесли поражение ВСУ в ДНР
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
