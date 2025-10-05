Рейтинг@Mail.ru
Над Львовом поднимается большой столб дыма
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 05.10.2025 (обновлено: 11:06 05.10.2025)
Над Львовом поднимается большой столб дыма
Над Львовом поднимается большой столб дыма
Большой столб дыма поднимается над Львовом на западе Украины после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2025
Над Львовом поднимается большой столб дыма

Над Львовом после взрывов поднимается большой столб дыма

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Большой столб дыма поднимается над Львовом на западе Украины после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове на фоне воздушной тревоги.
Пожар в технопарке Sparrow во Львове, Украина
Пожар в технопарке Sparrow во Львове, Украина
Пожар в технопарке Sparrow во Львове, Украина
"Огромный столб дыма во Львове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что часть города осталась без света.
Он добавил, что "в городе продолжается несколько пожаров".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
