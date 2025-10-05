https://ria.ru/20251005/ukraina-2046454486.html
Над Львовом поднимается большой столб дыма
Над Львовом поднимается большой столб дыма
Большой столб дыма поднимается над Львовом на западе Украины после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2025
Над Львовом после взрывов поднимается большой столб дыма