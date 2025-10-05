В подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Перебои в электро- и водоснабжении наблюдаются на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
"Перебои со светом и водоснабжением", - написал Федоров.
По его словам, на подконтрольной Киеву части Запорожской области без света остались 73 тысячи абонентов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
