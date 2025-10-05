Во Львовской области прогремели взрывы

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Львов и Стрый во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове на фоне воздушной тревоги.
"Серия взрывов продолжается во Львове снова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Также, по информации телеканала, взрывы слышны были в городе Стрый Львовской области.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18