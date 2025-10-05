https://ria.ru/20251005/ukraina-2046452190.html
СБУ похищали недовольных режимом харьковчан, рассказала администратор чата
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан, рассказала РИА Новости администратор закрытого чата, в котором горожане могли высказывать свое недовольство, Анастасия Быкова.
Ранее Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ
около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать свой аккаунт в Telegram
, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Позже, по ее словам, в ее Telegram неоднократно заходили с устройств, находящихся в Киеве
и в Одессе
. Сама девушка живет в Шебекино
.
"Где-то с год назад у нас был один участник чата, он и еще один параллельно чат создал, потому что, видимо, понял, что с таким количеством человек опасно общаться. И к этому человеку, после того как он создал чат, наверное, через два месяца пришли", - рассказала Быкова.
Также, по ее словам, стали пропадать люди, выставлявшие в чате фото, по которым можно было определить место их проживания.
Девушка рассказала и о случае, когда СБУ связались с ней и предложили передать "привет" одному из участников чата, которого на тот момент держали в СИЗО.