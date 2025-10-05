https://ria.ru/20251005/ukraina-2046450730.html
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс"
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс" - РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс"
Командир 92-й штурмовой бригады ВСУ приказал расформировать взвод ударных БПЛА "Феникс", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
феникс
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс"
ВСУ расформировали взвод ударных БПЛА "Феникс" 92-й штурмовой бригады