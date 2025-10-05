https://ria.ru/20251005/ukraina-2046445339.html
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В Хмельницкой и других областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T04:47:00+03:00
