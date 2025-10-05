Рейтинг@Mail.ru
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 05.10.2025 (обновлено: 09:01 05.10.2025)
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В Хмельницкой и других областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Хмельницкой и других областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Блэкаут в Чернигове - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением
2 октября, 23:16
Местные СМИ также писали о серии взрывов в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске и Львове. Над последним поднимается столб дыма. Часть города осталась без света.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
