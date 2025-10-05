В нескольких украинских городах прогремели взрывы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Хмельницкой и других областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".

Местные СМИ также писали о серии взрывов в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске и Львове. Над последним поднимается столб дыма. Часть города осталась без света.