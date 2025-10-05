ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ рекомендовали украинским журналистам очистить личные переписки и настроить автоудаление в мессенджерах перед командировкой в зону СВО, выяснило РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
"Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах", - говорится в документе.
ВСУ также рекомендуют журналистам удалить контакты, соцсети, каналы в Telegram, которые могут "повлиять на вашу физическую безопасность или безопасность других".
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF, признана нежелательной в России) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.