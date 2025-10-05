ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ рекомендовали украинским журналистам очистить личные переписки и настроить автоудаление в мессенджерах перед командировкой в зону СВО, выяснило РИА Новости.

"Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах", - говорится в документе.