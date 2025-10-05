Рейтинг@Mail.ru
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046439901.html
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки - РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки
ВСУ рекомендовали украинским журналистам очистить личные переписки и настроить автоудаление в мессенджерах перед командировкой в зону СВО, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T02:22:00+03:00
2025-10-05T02:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
гонсало лира
кирилл вышинский
олесь бузина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251002/vsu-2045768821.html
https://ria.ru/20251004/vsu-2046322576.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, гонсало лира, кирилл вышинский, олесь бузина, вооруженные силы украины, telegram, репортеры без границ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Кирилл Вышинский, Олесь Бузина, Вооруженные силы Украины, Telegram, Репортеры без границ
ВСУ рекомендовали украинским журналистам чистить личные переписки

ВСУ рекомендовали журналистам чистить переписки перед поездкой на фронт

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ рекомендовали украинским журналистам очистить личные переписки и настроить автоудаление в мессенджерах перед командировкой в зону СВО, выяснило РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации
2 октября, 07:12
"Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах", - говорится в документе.
ВСУ также рекомендуют журналистам удалить контакты, соцсети, каналы в Telegram, которые могут "повлиять на вашу физическую безопасность или безопасность других".
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF, признана нежелательной в России) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Боевики ВСУ бежали с позиций под Сумами в женской одежде
Вчера, 08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАГонсало ЛираКирилл ВышинскийОлесь БузинаВооруженные силы УкраиныTelegramРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала