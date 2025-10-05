В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса на субботу, тревога в Черниговской области была объявлена в 21.12 мск, в Харьковской - в 21.15 мск, в Сумской – в 21.25 мск, в Полтавской – в 22.03 мск, в Днепропетровской – в 22.36 мск, в Кировоградской – в 23.13 мск, в Киевской – в 23.29 мск, в Черкасской – в 23.49 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18