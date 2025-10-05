Рейтинг@Mail.ru
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
09:16 05.10.2025 (обновлено: 14:11 05.10.2025)
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
Конфликт на Украине неизбежно распространится на Польшу, утверждает колумнист газеты The Washington Post Анна Гусарская. РИА Новости, 05.10.2025
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины

Гусарская в статье для WP допустила, что украинский конфликт затронет Польшу

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине неизбежно распространится на Польшу, утверждает колумнист газеты The Washington Post Анна Гусарская.
«

"Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или, лучше сказать, когда) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны", — говорится в публикации.

Гусарская считает, что жителям западных стран необходимо приобрести навыки распознавания беспилотников и оказания первой помощи.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Реальный психоз". В Финляндии рассказали о ситуации в Европе из-за России
Вчера, 17:42
 
