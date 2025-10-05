МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине неизбежно распространится на Польшу, утверждает колумнист газеты The Washington Post Анна Гусарская.
«
"Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или, лучше сказать, когда) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны", — говорится в публикации.
Гусарская считает, что жителям западных стран необходимо приобрести навыки распознавания беспилотников и оказания первой помощи.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.