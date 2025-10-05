ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 667 украинских самолетов;
- 283 вертолета;
- 88 173 БПЛА;
- 631 ЗРК;
- 25 361 танк и других ББМ;
- 1593 боевые машины РСЗО;
- 30 195 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 43 231 единицу специальной военной автомобильной техники.
