Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 05.10.2025 (обновлено: 12:57 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/udar-2046481471.html
ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:31:00+03:00
2025-10-05T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_162:366:3072:2003_1920x0_80_0_0_6122243b732133634fb966b32d95c784.jpg
https://ria.ru/20251004/svo-2045821464.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_111004679ff5b508ac1067784a884a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Военнослужащий показывает окрестности Марьинки - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Туда лучше не соваться". Через что прошла единственная жительница Марьинки
Вчера, 08:00

В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.

Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 667 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 88 173 БПЛА;
  • 631 ЗРК;
  • 25 361 танк и других ББМ;
  • 1593 боевые машины РСЗО;
  • 30 195 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 43 231 единицу специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала