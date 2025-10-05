ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
