ВС России нанесли удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.